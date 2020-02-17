Полковник в отставке насмерть обварился в душе госпиталя МВД

В Москве 85-летний полковник в отставке обварился в душе госпиталя МВД. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает газета «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчина лег в госпиталь на плановое обследование. В один из дней он пошел в душ, где ему стало плохо — он потерял сознание. В таком состоянии его нашла медсестра. Отмечается, что из крана текла горячая вода. Медики смогли привести его в сознание, однако его состояние оценивалось как тяжелое — он получил множественные ожоги тела.

14 февраля полковник в отставке скончался в реанимации от полученных ожогов.

В октябре 2019 года сообщалось , что сотрудник Следственного комитета России, раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

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