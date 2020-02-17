Генерал ФСБ усомнился в разведчиках ГРУ у берегов Ирландии

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов назвал новость о «разведчиках ГРУ» у берегов Ирландии очередным проявлением шпиономании. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает РИА Новости

По словам Михайлова, в последнее время шпиономания охватила Соединенные Штаты, Великобританию и Скандинавию. Но все это больше выдумки, чем реальность. Генерал-майор усомнился в том, что подобная информация имеет интерес для российской разведки. Оптоволоконные подводные кабели хоть и дают возможность повышенной шифровки информации, большая часть данных сейчас передается беспроводным путем, объяснил Михайлов.

Ранее британская газета Times сообщила, что Россия якобы направляла сотрудников ГРУ в Ирландию. Отмечалось, что их целью было составить карту точного местонахождения оптоволоконного кабеля, проложенного по дну океана и связывающего Европу и США. По мнению журналистов, российская разведка ищет «уязвимые места» кабеля, чтобы впоследствии перехватывать данные или даже повредить систему кабелей в случае конфликта.

В начале февраля вице-адмирал военно-морских сил (ВМС) США Эндрю Льюис пожаловался на активность российских подлодок у берегов США. Он заявил, что из-за развертывания более совершенных и тихих российских субмарин ВМС США перестали рассматривать Атлантику как зону своего «неоспоримого господства».

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