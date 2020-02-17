Россиян предупредили о возможных преследованиях со стороны США за рубежом

Российский МИД предупредил граждан страны о возможной опасности за рубежом. По мнению ведомства, россияне могут подвергнуться преследованиям со стороны США, передает ТАСС.

«Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — говорится в сообщении дипведомства. В МИД отметили, что неоднократно просил американскую сторону к нормализации отношений на основе совместного Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанного в 1999-м. Несмотря на это, правоохранительные органы США продолжают арестовывать россиян во всем мире.

В ведомстве подчеркнули, что с 2008 года было зафиксировано 53 случая, когда россиян арестовывали за границей американские органы. «Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — добавили в МИД.

В мае 2019-го россиянина Олега Тищенко арестовали по обвинению в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американского истребителя F-16 и других боевых самолетов на территории Штатов. По версии следствия, россиянин перепродавал инструкции к ним покупателям из Японии, Нидерландов, Австралии и других стран. В России арест сочли провокацией.

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