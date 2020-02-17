Рынок жилья в России обвалился — с июля 2019 года площадь строящихся многоквартирных домов уменьшилась примерно на 18 процентов, а количество застройщиков упало на 14 процентов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.

В инвестиционной компании «Дом.РФ» связывают такое падение с высокими темпами ввода жилья в прошлом году — более 43,5 миллиона квадратных метров. В одной только Москве построили пять миллионов «квадратов» — рекорд с 1965 года. По словам представителя госкорпорации, в системе учитываются те проекты, где застройщик получил разрешение и опубликовал проектную декларацию. Между двумя этими событиями проходит около 4-6 месяцев, из-за чего информация об этапах строительства может отображаться в базе некорректно.

Материалы по теме Житья не стало Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их

Также падение объемов связывают с обязательным переходом на эскроу-счета. По данным на октябрь 2019 года, около 24 процентов строящегося в России жилья являются потенциально проблемными объектами. Застройщики этих домов не смогли получить ни банковского финансирования, ни права привлекать средства дольщиков по старым правилам. Все это в совокупности привело к тому, что примерно в половине регионов страны наблюдается околонулевая или отрицательная рентабельность жилищного строительства.

Эксперты прогнозируют, что недвижимость в российских новостройках в 2020 году подорожает в среднем на 10 процентов, а «вторичка» — на 6 процентов. В отдельных ЖК, пользующихся повышенным спросом, рост цен может достигнуть 15-20 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru



