Самый красивый мужчина в мире порассуждал о своей привлекательности

Британский актер Роберт Паттинсон, которого ранее признали самым красивым мужчиной в мире, порассуждал о своей привлекательности. Об этом сообщает издание Allure.

Артист признался, что ему кажется странным присвоенный ему статус. «Я никогда не стремился к ролям красавчиков, потому что всегда чувствовал себя достаточно неловко, общаясь с людьми. В "Гарри Поттере" мой персонаж был красавчиком, и я был в шоке, что на эту роль выбрали меня. А затем в "Сумерках" был красивый-красивый Эдвард», — вспомнил Паттинсон.

Он рассказал, что перед съемками проэпилировал тело и покрасил волосы. Когда проект подошел к концу, он несколько месяцев пил пиво, став «безволосым и пухлым». По его словам, всего за несколько лет до «Сумерек» никто из его друзей и не думал, что он может быть привлекательным.

Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения. Согласно формуле из математики, параметры 33-летнего актера на 92 процента близки к «идеалу». Ранее первое место принадлежало актеру Джорджу Клуни, однако он потерял лидерство и был определен пятым в связи с возрастным изменением пропорций лица.

В декабре Паттинсон пообещал заняться съемками в порно в случае провала «Бэтмена», в котором он исполняет главную роль. Артист пояснил, что уйдет не в обычную порнографию, а в артхаусное кино для взрослых.

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