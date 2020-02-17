В Ираке ведущего закидали снежками во время эфира

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Ведущего прогноза погоды в Ираке закидали снежками в эфире телеканала. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Rudaw.

Инцидент произошел во время монолога журналиста. Мужчина рассказал о ситуации недалеко от города Сулеймания на востоке страны. В середине февраля во многих частях Ирака выпало большое количество снега, что вызвало сложности на дорогах.

Пока ведущий обращался к зрителям в камеру, люди поблизости, в основном дети, стали забрасывать его снежками. Журналист не стал обращать на них внимание, закончил репортаж и начал отходить в сторону.

Как сообщает Youm7, снег в Ираке выпал впервые за последние 12 лет. Осадки были в том числе в Мосуле и столице страны Багдаде. Местные жители стали активно публиковать фотографии и видео со снегом, редким природным явлением для Ирака. Температура воздуха в стране в настоящее время на несколько градусов ниже нормы.

В октябре 2018 года американский ведущий прогноза погоды Джим Кантор (Jim Cantore) едва увернулся от пролетавшей над ним доски во время прямого эфира. Он находился во флоридском городе Панама-Сити, где в тот момент бушевал ураган «Майкл».

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