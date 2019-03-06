Возмущенный ведущий прогноза погоды вторгся в спор о поножовщине в прямом эфире

Метеоролог программы Good Morning Britain Алекс Бересфорд (Alex Beresford) внезапно вторгся в беседу экспертов по преступности. Бересфорд заявил, что поножовщину не остановить заключением в тюрьмы.

Ведущие брали интервью у председателя Федерации полиции Джона Аптера (John Apter), который настаивал на необходимости строительства большего числа тюрем для преступников, нападающих с ножами. К дискуссии неожиданно подключился Бересфорд, который должен был выступить с прогнозом погоды в следующей части передачи. Он не смог сдержаться и перебил гостя. «Тюрьма не работает, извините. Я вырос в одном из таких преступных районов, о которых вы говорите, и тюрьма не является сдерживающим фактором», — сказал метеоролог.

Он отметил, что выросшие в криминальной обстановке дети не боятся тюрьмы. «Вы ничего не измените, если не покажете этим мальчикам другую среду», — настаивал соведущий.

38-летний Бересфорд вырос в пригороде английского Бристоля, городе Иствилл.

Дебаты о преступниках, орудующих ножом, ведутся на фоне волны убийств. В частности, в марте в Британии были зарезаны несколько подростков.

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