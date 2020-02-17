«Победа» разместила рекламу курортов Ставропольского края на фюзеляже самолета

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в рамках коммерческого проекта аэропорта Минеральные Воды разместил на фюзеляже самолета рекламу, направленную на популяризацию курортов Ставропольского края. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Первый коммерческий рейс самолета «Победы» с особой ливреей выполнен 17 февраля по маршруту Москва-Минеральные Воды-Москва.

«После нашего первого подобного проекта в 2016 году мы получали много предложений, в том числе от иностранных рекламодателей. Но нам хотелось украсить фюзеляжи наших самолетов именно российским брендом, любимым нашими клиентами, — отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков. — Кроме того, рост неавиационных доходов «Победы» за счет рекламы поможет нам предложить клиентам больше билетов по самым низким ценам».

Как отмечается в сообщении авиакомпании, выбранная методика окрашивания ливреи предусматривает использование современной технологии «База-Лак», которая повышает топливную эффективность минимум на 2 процента. Пигмент краски имеет очень высокую плотность и уникальную связующую структуру, что позволяет добиться идеально гладкой поверхности борта и таким образом повысить аэродинамические свойства самолета.

Кроме того, краска наносится всего в один слой, что позволяет снизить вес самолета. Такое покрытие остается в идеальном состоянии минимум 6-7 лет.

Помимо очевидных экономических преимуществ, выбранная методика окрашивания самолета «Победы» экологична: во время производства краски не используются вредные соединения хрома, а повышение топливной эффективности приводит к заметному сокращению выбросов остатков сгорания и углекислого газа в атмосферу.