Российский таксист изнасиловал клиентку во время поездки

В Ростове-на-Дону таксист изнасиловал клиентку. Об этом сообщает портал 1Rnd.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что женщина вызвала машину через «Яндекс.Такси». Во время поездки водитель набросился на жертву, изнасиловал и отпустил ее.

Потерпевшая обратилась в полицию, водителя и автомобиль объявили в розыск.

13 февраля сообщалось, что водитель «Яндекс.Такси» в Челябинске поругался с пассажирами и жестоко избил одного из них. Причиной стала просьба клиентов отвезти из по другому адресу.

6 января стало известно, что в Казани таксист изнасиловал пассажирку с ВИЧ. Она уснула, и водитель увез ее в пригородный поселок Отары, где стал приставать к ней. Пассажирка предупредила таксиста о том, что у нее ВИЧ, но это не остановило насильника. Мужчина задержан, вскоре ему изберут меру пресечения.

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