Таксист жестоко избил ногами россиянина за просьбу доехать до другого адреса

Инцидент Челябинск / ВКонтакте

Водитель «Яндекс.Такси» в Челябинске поругался с пассажирами из-за адреса поездки и жестоко избил одного из них. Снятое потерпевшими видео опубликовано в паблике «Инцидент Челябинск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как несколько мужчин бьют ногами лежащего на снегу человека, в том числе по голове. Пострадавший говорит, что ему сломали нос. Рядом стоят две женщины, третья снимает происходящее на камеру. Одна из них пытается защитить пострадавшего и заявляет, что она беременна. Мужчины пытаются отпугнуть ее.

В публикации говорится, что избитый пассажир — муж беременной россиянки. По данным паблика, конфликт произошел, когда семейная пара и еще две женщины ехали в такси. В какой-то момент пассажирки попросили отвезти их по другому адресу, таксист грубо отказал им и выгнал из машины. Оставшаяся в салоне пара попыталась вступиться за них, между мужчинами завязался конфликт, которые перерос в драку.

«Мужа моей подруги били, прям чуть ли не прыгал у него на голове таксист. Марину отталкивали и пинали, когда она пыталась заступиться за мужа», — сообщила автор ролика.

Пострадавшие написали заявление в полицию. В управлении МВД по Челябинску изданию «Челябинский обзор» сказали, что подозреваемый задержан, на него заведено дело по части 1 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Суд избрал ему меру пресечения, не связанную с арестом.

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