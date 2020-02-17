В Конституционном суде отреагировали на заявление судьи про СССР

Конституционный суд (КС) отреагировал на заявление судьи Константина Арановского о том, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей СССР. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КС.

В пресс-службе подчеркнули, что это высказывание — его личная позиция, которая не имеет значения для правоприменительной практики.

Пресс-служба также пояснила, что высказывание судьи отличается от того мнения, которого придерживается большинство судей КС, а заявление Арановского разместили на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей.

Ранее Арановский выразил мысль, что СССР — это «незаконно созданное государство» и РФ не должна считаться преемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Заявление Арановского, вызвавшее общественное обсуждение, было сделано на фоне декабрьского постановления КС о возмещении жилья, которое отнимали у граждан во время советских репрессий.

Издание «Коммерсант» сообщало о трех заявительницах, рожденных в высылке или спецпоселении, которые хотят получить жилье в Москве — там, где их семьи жили до репрессий. Законодательство столицы не предоставляло им такой возможности, но суд встал на их сторону. Арановский подчеркнул, что согласен с таким решением, однако, счел необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности РФ за действия советской власти.

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