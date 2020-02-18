Раскрыта многолетняя тайна динозавров

Международная группа ученых раскрыла многолетнюю тайну динозавров, касающуюся вопроса о теплокровности или холоднокровности гигантских рептилий. Согласно результатам нового исследования, о которых сообщает издание Science Alert, древние ящеры умели поддерживать температуру тела выше температуры окружающей среды.

Палеонтологи изучили окаменелые остатки яичной скорлупы динозавров, обитавших в Канаде 75 миллионов лет назад, в том числе травоядного майазавра Maiasaura peeblesorum и хищного птицеподобного троодона Trooson formosus. Они также исследовали принадлежавшую зауроподу яичную скорлупу из Румынии, возраст которой оценивается примерно в 69 миллионов лет.

Исследователи с помощью метода палеотермометрии проанализировали химические связи в древнем карбонатном минерале, который составляет скорлупу. Расположение изотопов углерода и кислорода в молекулярной решетке указывает температуру, при которой образуется материал, то есть температуру тела динозавра-матери. Оказалось, что она была выше, чем температура в окружающей среде. Другими словами, динозавры были эндотермными (способными к внутреннему генерированию тепла), в отличие от экзотермных животных, которые полагаются на тепло из окружающей среды.

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