На Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает «Украинская правда».

В перечень попали пять картин. Три запретили на основании закона «О кинематографии», приказа Минкульта о лицах, создающих угрозу национальной безопасности, и обращения Службы безопасности Украины. Речь идет о фильмах «Мачете» со Стивеном Сигалом, «Сорванцы из Тимпельбаха» с Жераром Депардье, а также «Восемь первых свиданий», в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, выступавшая в Крыму. Одним из продюсеров, сценаристов и актеров последней картины был Зеленский.

Еще два российских фильма («Я так не думаю» и «Стрела») были запрещены на основании решения экспертной комиссии.

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