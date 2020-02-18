Создательница музыки к «Джокеру» и «Чернобылю» впервые выступит в России

Композитор и виолончелистка Хильдур Гуднадоттир устроит концерт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артистка выступит с живой версией саундтрека к сериалу «Чернобыль» от HBO.

«Этот саундтрек — уникальная, не имеющая аналогов, работа. Музыка к нему создавалась в пространстве выведенной из строя и заброшенной Игналинской АЭС в Литве. В течение одного дня в августе 2018 года Гуднадоттир и ее партнеры Крис Уотсон и Сэм Слейтер записывали звуки турбин, реактора и другого оборудования на АЭС, чтобы впоследствии препарировать их и пропустить через старые ленточные рекордеры. Единственным живым инструментом, подчеркивающим хрупкость человеческой жизни в технологическом апокалипсисе аварии, стал голос самой Хильдур», — отмечают организаторы мероприятия.

Концерт состоится 28 апреля в центре современного искусства «Винзавод». Билеты поступят в продажу 22 февраля, их можно будет приобрести на сайте kassir.ru.

Гуднадоттир также написала музыку к фильму «Джокер», получив за это премии «Оскар» и «Золотой глобус», а также удостоившись премии Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля. Ее саундтрек к «Чернобылю» получил награды «Эмми» и «Грэмми».

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