Воробьев поручил позаботиться об осиротевших детях из поселка Селятино

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил органам опеки проконтролировать ситуацию с детьми, осиротевшими в результате убийства. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«В настоящий момент в отношении детей установлена опека со стороны бабушки. С детьми работают психологи, в случае необходимости есть возможность временно разместить детей в стационаре», — говорится в сообщении.

В соцслужбе добавили, что семье единовременно выделят 78 тысяч рублей. Кроме того, с марта на содержание детей ежемесячно будет выделяться по 64 тысячи рублей.

16 февраля стало известно, что в житель подмосковного поселка Селятино убил жену, несколько раз выстрелив в нее из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство. Это произошло на глазах их 11-летнего сына. Всего в семье воспитывалось пятеро детей.