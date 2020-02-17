Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка многодетном россиянине

Житель подмосковного Селятино Виталий Малахов рассказал о соседе, который убил жену и совершил самоубийство на глазах у сына. Об этом сообщил телеканал «360».

По словам Малахова, мужчина работал грузчиком на местном грузовом терминале. Иногда он выпивал, но пьяным его видели редко.

Сосед добавил, что мужчина тяжело переживал проблемы в отношениях с женой и постоянно «ныл», когда она подала на развод. По его словам, он не слышал ссор между супругами.

Ранее стало известно, что в общежитии подмосковного поселка Селятино местный житель убил жену, несколько раз выстрелив в нее из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство. Это произошло на глазах их общего сына 2009 года рождения. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина сделал это в ходе конфликта из-за развода.

Всего в семье было пятеро детей, сейчас они находятся с бабушкой, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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