В центре Дамаска произошел мощный взрыв

Несколько человек были убиты и ранены во время мощного взрыва, прогремевшего в сирийской столице Дамаск. Об этом сообщает агентство Sana.

Источник в полиции отметил, что взрывное устройство было установлено в машине, припаркованной в одном из центральных районов Дамаска Баб-Мусала. Подробности происшествия пока не известны.

В середине ноября в столице Сирии также произошел взрыв неподалеку от посольства Ливана. Выяснилось, что это было атакой на исламистское движение «Исламский джихад Палестины». Движение, в основном действующее в секторе Газа, обнародовало информацию о том, что взрывное устройство было активировано возле дома Акрама аль-Хажури, одного из его командиров. В результате погибли два человека, еще шестеро пострадали.

«Исламский джихад Палестины» ставит своей целью священную войну против Израиля. В США, Израиле, странах ЕС и ряде других стран мира эта организация признана террористической. Израильские аналитики считают, что группировку поддерживает Иран.

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