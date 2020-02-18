Вооруженную дублершу Николь Кидман с мужем застрелили и обвинили в засаде

Актриса-каскадер Шерил Сандерс и ее муж Ричард Рид Сандерс найдены мертвыми в округе Грин, штат Огайо. Об этом сообщает The Independent.

59-летняя артистка и ее 56-летний супруг были застрелены Линдси Данканом, заявившим, что пара устроила засаду на него и его жену Молли. «Они ничего не сказали, начали стрелять по нам», — сообщила Молли. Данкан добавил, что один из нападавших — с маской на лице — приставил пистолет к голове его жены.

«Все, что случилось дальше — просто инстинкты», — отметил он.

Убийство произошло возле дома бывшего мужа Сандерс, к которому та направлялась, чтобы обсудить поступление их дочерей в университет. В полиции округа заявили, что Сандерс появилась на месте преступления уже после того, как ее супруг был застрелен Данканом. Отмечается, что она также была вооружена.

Расследование произошедшего продолжается. Полиция округа в отчете уже описала случай как «убийство в целях самозащиты».

Шерил Сандерс работала дублершей таких актрис, как Николь Кидман, Сандра Буллок, Кэмерон Диас и Джессика Альба. Она снималась, в частности, в лентах «Назад в будущее 2», «Крепкий орешек 2», «Ангелы Чарли» и «Смертельное оружие».

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