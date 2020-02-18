Калифорния извинится за концлагеря для японцев

Американский штат Калифорния извинится за насильственное перемещение более 100 тысяч американских японцев в концлагеря во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN.

Калифорнийские власти собираются принять резолюцию с извинениями за «неправосудное отчуждение, перемещение и заключение американцев японского происхождения во время Второй мировой войны, за то, что не удалось поддержать и защитить их гражданские права и свободы в этот период».

Ее планируют принять 19 февраля, в 78-ю годовщину приказа президента Франклина Делано Рузвельта об интернировании граждан с японскими корнями. Автор инициативы — законодатель-японоамериканец Альберт Мурацуши.

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От интернирования во время Второй мировой пострадали примерно 122 тысячи человек, в основном — жители Калифорнии. Специальная комиссия, организованная в 1980 году, выяснила, что реальных причин для него не было — власти поддались общественной истерике и расистским стереотипам. В 1988 году всем семьям пострадавших выплатили компенсацию в размере 20 тысяч долларов.

Законодатели штата Калифорния уделяют много внимания прошлому Соединенных штатов. Власти уже успели принести извинения за депортацию мексиканцев во время Великой Депрессии, перед китайцами за расистские законы XIX века и перед коренными американцами за всю историю их «геноцида» со стороны белых колонизаторов.

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