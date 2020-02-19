Бывший регбист заживо сгорел в машине вместе с тремя детьми

Бывший регбист Роуэн Бакстер, выступавший в Национальной регбийной лиге Австралии и Новой Зеландии, сгорел заживо в своей машине. В салоне вместе с ним были трое детей и жена, пишет New Zeland Herald.

Трагедия произошла на дороге в Брисбене (Австралия). Вместе с Бакстером погибли его дети, им всем было меньше десяти лет. По сообщениям очевидцев, единственной выжившей оказалась жена спортсмена Ханна. Она выбежала из машины с криком «Он облил меня бензином!»

Женщина была доставлена в ближайший госпиталь, она находится в критическом состоянии. СМИ пишет, что муж и жена боролись за права опеки над детьми. В январе по их адресу приезжала полиция по заявлению о домашнем насилии.

Бакстер играл за команды «Нью Зиленд Уорриорз» и «Маунт Альберт Лайонс», также он вызывался в сборную Новой Зеландии. После завершения карьеры он работал инструктором в фитнес-клубе.

В июне 2019 года в результате аварии погиб бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес. Машина, в которой ехал спортсмен, вылетела с трассы и загорелась. В салоне находились еще два пассажира. Один из них также умер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!