Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло. Об этом пишет The Sun.

По ее словам, она устала оттого, что ей говорят о ненависти к своему телу. «И я также устала от ежедневной работы, которая меня не удовлетворяет», — заявила Микаэла.

Девушка заявила, что, снимаясь в порно, она чувствует, что может удовлетворить других людей. «Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной», — отметила она и выразила надежду, что новая работа поможет стать финансово независимой от родителей.

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля. Она также разместила серию видеороликов собственного производства на сайте PornHub. Однако затем решила временно удалить их, до тех пор пока не будет одобрена ее заявка на получение лицензии секс-работника в штате Теннесси.

Дочь кинорежиссера также сообщила о карьере родителям. Девушка рассказала, что они не расстроились ее решением о новой работе, а скорее были заинтригованы. Она уверена, что если они увидят ее успехи, то скажут: «Мы на самом деле вырастили очень уверенную в себе юную леди».

23-летняя Микаэла Джордж Спилберг является младшим ребенком из семи детей Стивена Спилберга. Она была удочерена кинорежиссером и его второй женой Кейт Кэпшоу.

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