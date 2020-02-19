Туристка сделала временную татуировку и осталась с химическим ожогом

Туристка сделала временную татуировку в Таиланде и осталась с химическим ожогом. Об этом сообщает Mirror.

Американка Аманда Дриш-Адольф (Amanda Drish-Adolf) решилась на посещение татуировщика во время отдыха с мужем в Бангкоке. В местном салоне ей на плечо нанесли рисунок черной хной в стиле мандала (символ, используемый для проведения магических обрядов в язычестве и буддизме) за 23 фунта стерлингов (около 1,9 тысячи рублей).

Однако через два дня рука туристки начала распухать, а татуировка покрылась волдырями. Женщина попыталась избавиться от аллергической реакции самостоятельно с помощью мазей, но усилия не принесли результата. Тогда туристка обратилась за медицинской помощью.

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Врачам пришлось вскрывать наполненные жидкостью пузыри на теле американки и обрабатывать их медикаментами, чтобы не допустить распространение инфекции.

Выяснилось, что ожог был вызван химическим веществом, которое обычно входит в состав красок для темных волос. Женщина посещала врача еще дважды и заплатила за визиты и лекарства 530 фунтов (почти 44 тысячи рублей).

«Я надеялась заняться скалолазанием, снорклингом и каякингом в нашей поездке, но не смогла. Помимо этого, я страдала от клаустрофобии из-за распухшей руки, плотно стянутой бинтами», — пожаловалась Дриш-Адольф.

Поделившись своим опытом, пострадавшая посоветовала путешественникам всегда просить художника показать состав краски, используемой в работе.

В августе 2019 года австралийский турист Джек Моррис сделал временную татуировку хной на лице во время отпуска на острове Бали и также получил ожоги. На опубликованной фотографии он продемонстрировал обожженную часть тела и посоветовал подписчикам не наносить хну на лицо.

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