Генпрокурор США рассказал о желании уйти в отставку из-за твитов Трампа

Генеральный прокурор США Уильям Барр рассказал о желании уйти в отставку из-за вмешательства президента Дональда Трампа в дела министерства юстиции, в частности из-за твитов главы государства. Об этом передает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник телеканала сообщил, что генпрокурор говорил о таких планах, но не до конца ясно, насколько всерьез. Источник также рассказал, что сейчас конфликт между Трампом и Барром постепенно угасает.

18 февраля Трамп публично признал, что своими постами в Twitter усложняет работу Минюсту и лично Барру, которому полностью доверяет.

Ранее в феврале Барр сообщил, что твиты Трампа могут мешать работе Минюста по делу бывшего советника главы Белого дома Роджера Стоуна. После того как гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок до девяти лет, президент США опубликовал запись в Twitter с критикой этой просьбы. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к меньшему сроку заключения.

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