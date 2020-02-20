Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек. Реакцию представителя Кремля приводит газета «Московский Комсомолец» в четверг, 20 февраля.

По данным издания, эту сумму Елена Карпеня отослала на имя главы государства с указанием, что ее учительский стаж составляет 33 года.

Песков попросил представителей СМИ разобраться в деталях, так как ему не смогли ответить на уточняющий вопрос, о какой именно пенсии идет речь. «Давайте сначала вы подготовитесь, а потом мы продолжим этот разговор», — сказал он.

Представитель Кремля также не осведомлен о факте отправки на имя президента вышеуказанной суммы. Он призвал на конкретном примере не делать обобщений.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация о том, что учительница английского языка из Челябинска Елена Карпеня отправила в Кремль на имя президента Владимира Путина 1 рубль и 10 копеек. По ее словам, с декабря прошлого года ее пенсия составляла 9224 рублей.

«Огромное спасибо за январскую индексацию (1 рубль). Учитель, 33 года стажа», — говорится в сообщении к ее банковскому переводу.

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