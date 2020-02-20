Женщину заставили играть на скрипке во время операции на мозге

В Британии музыканта заставили играть на скрипке во время операции на мозге. Видео на своем YouTube-канале опубликовал телеканал WSAV3.

Врачи Королевского колледжа Лондона разбудили скрипачку Дагмар Тернер в тот момент, когда начали удалять опухоль из ее головного мозга. Женщина наигрывала гаммы, и хирурги таким образом контролировали ход операции, регистрируя мозговую активность.

Непосредственно в головном мозге отсутствуют болевые рецепторы. Именно это позволяет проводить часть операции на этом органе, когда пациент находится в сознании.

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