Пентагон раскрыл ответ на распад ракетного договора

Представитель Пентагона рассказал об ответе США на распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что Вашингтон не намерен размещать в Европе новые ядерные вооружения малой мощности. «Наш ответ на нарушение Россией [договора] — обычные виды вооружения», — уточнил представитель Минобороны США.

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Он добавил, что Пентагон не планирует делать крылатые и баллистические ракеты способными нести ядерный заряд.

Ранее 22 февраля в американском оборонном ведомстве рассказали об учениях, в ходе которых США «ответили» на воображаемую ядерную атаку России по Европе. Там пояснили, что Москва якобы использовала ядерное оружие для удара, а глава Пентагона и представители Конгресса приняли решение ответить ей тем же.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа 2019 года. Документ запрещал странам производить, испытывать и развертывать оружие средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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