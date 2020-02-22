В США не увидели отличий МиГ-35 от МиГ-29

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-35 отличаются, но незначительно, пишет в The National Interest обозреватель Марк Епископос.

В публикации американского журнала говорится, что одной из особенностей МиГ-35 является широкая номенклатура вооружений, которые способен переносить истребитель, однако многие из его усовершенствований обнаруживаются еще у МиГ-29К.

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То обстоятельство, что МиГ-35 позиционируется «МиГ» как истребитель поколения 4++, автор связал с тем, что производитель «хочет представить его не очередной модернизацией, а огромным техническим скачком над МиГ-29».

В феврале 2019 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

МиГ-29 впервые поднялся в воздух в октябре 1977 года. МиГ-35 — в ноябре 2016 года.

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