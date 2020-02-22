Зеленский отправил к эвакуированным из Уханя украинцам секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары Полтавской области, где находятся на карантине украинцы, эвакуированные из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщается на сайте СНБО.

Отмечается, что соответствующее поручение Данилову дал президент Украины Владимир Зеленский. Секретарь СНБО ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных.

Ранее, 21 февраля, украинский лидер пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах», виновных в бунте вследствие эвакуации украинцев из Уханя в поселок Новые Санжары. Зеленский заявил, что «известные миру "вирусологи в спортивных костюмах"» сознательно сеяли среди людей панику.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Задержаны более 20 человек, несколько силовиков пострадали. Во Львовской и Тернопольской областях строили баррикады и организовали блокпосты против размещения в местных больницах эвакуированных соотечественников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!