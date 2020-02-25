Многодетная мать стала голой уборщицей с одобрения мужа

Жительница английского графства Кент, у которой три ребенка, решила открыть фирму, предоставляющую услуги по уборке голышом. Об этом сообщает местный новостной портал KentOnline.

35-летняя многодетная мать Клэр О' Коннор (Claire O' Connor) три года занималась уборкой отелей. Она ушла в голые уборщицы и открыла компанию Fantasy Clean, вдохновившись историей хозяйки подобной фирмы из города Плимут. О' Коннор рассказала о своей идее 39-летнему мужу и получила одобрение. «Он не против. Он знает мой сумасшедший характер, но понимает, что я никогда не позволю себе лишнего», — отметила она.

О' Коннор пока работает над разработкой сайта, однако уже сейчас можно подписаться на обновления компании. Она планирует прибираться в домах клиентов самостоятельно, а также нанять персонал. Уборка без одежды будет стоить 95 фунтов стерлингов в час (почти 8 тысяч рублей), топлес — 85 фунтов стерлингов (7 тысяч рублей), а выполнение услуги в нижнем белье или откровенном костюме горничной — 75 фунтов стерлингов (около 6 тысяч рублей).

«При уборке дома будет присутствовать одна обнаженная сотрудница и один клиент. Никак прикосновений, фотосъемки, вообще ничего лишнего. Уборщица просто заходит, выполняет свою работу и уходит», — заверила О' Коннор.

В феврале сотрудница британской компании Naturist Cleaners, позволяющей вызвать на дом голую уборщицу, рассказала о секретах своей профессии. Все клиенты 24-летней Анны оказались одинокими мужчинами. Как правило, они пытаются разговаривать с ней о жизни, но, по ее словам, никогда не пристают и не просят ничего, что выходит за рамки ее обязанностей.

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