Начальницу голых уборщиц вынудили раздеться и прибраться в пяти домах

Владелицу компании, которая предоставляет услуги уборки голышом, вынудили раздеться и сделать уборку в пяти домах. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

33-летняя Никки Белтон (Nikki Belton) из английского города Плимут, графство Девон, руководит фирмой The Naked Cleaning Company. Уборщицы из ее компании наводят порядок в домах в нижнем белье, топлес, либо полностью голыми. Белтон отметила, что подобная услуга стоит от 75 до 95 фунтов стерлингов (от 6,2 до 7,8 тысячи рублей) в час.

По словам Белтон, многие пользователи сети обвиняют ее в том, что она не стала бы выполнять ту работу, которой занимаются ее подчиненные. «Я хочу доказать им, что они ошибаются. Поэтому я решила прибраться в пяти домах», — отметила начальница.

Материалы по теме Законно раздеться Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права

Британка подчеркнула, что ее сотрудники не предоставляют интимных услуг. «Наши уборщики пылесосят дома, вытирают пыль и чистят поверхности, но с небольшой изюминкой, — рассказала она. — До этого я пять лет руководила обычной клининговой компанией. Новый бизнес гораздо прибыльнее».

Она также рассказала, что сотрудники The Naked Cleaning Company должны иметь опыт работы уборщиком и быть старше 25 лет. При этом работники могут обладать любой комплекцией и внешностью. Согласно правилам, персонал приезжает по адресу полностью одетым и оголяется, только когда приступает к уборке. Белтон объясняет, что по договору уборщику и клиенту строго запрещено друг к другу прикасаться.

«Наша компания предлагает полюбоваться мужским или женским телом, пока происходит уборка. Хочу заметить, что наши уборщики — это не секс-объекты. Они приезжают к клиенту, чтобы навести порядок в доме», — подытожила Белтон.

В сентябре прошлого года сообщалось о 25-летней Виктории Мерфи (Victoria Murphy) из Эдинбурга, Шотландия, которая уволилась с работы косметологом и открыла собственную фирму с голыми уборщиками. Клиенты ее компании могут выбрать одну из опций: уборка в нижнем белье, в купальниках или в полностью обнаженном виде.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!