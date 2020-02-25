Переживший Гитлера еврейский банк попался на «ограблении века»

В Германии частный банк M.M. Warburg & Co., основанный немецкими евреями в конце XVIII века и переживший времена Адольфа Гитлера, может серьезно пострадать, после того как он попался на участии в масштабном налоговом мошенничестве, пишет Bloomberg.
В центре скандала оказались председатель правления банка Кристиан Олеариус (Christian Olearius), совладелец кредитного учреждения, потомок его основателей Макс Варбург (Max Warburg) и несколько других топ-менеджеров кредитного учреждения. Германские власти предполагают, что они были участниками аферы, известной как Cum-Ex. Газета The New York Times называла ее крупнейшей налоговой аферой в истории Европы, а издание Le Mond — ограблением века.
Об этой мошеннической схеме впервые стало известно в 2017 году благодаря расследованию международной группы журналистов. Они установили, что представители европейских финансовых элит получали десятки миллиардов евро бюджетных денег в качестве возврата налогов на дивиденды с акций, которые они никогда не платили. Германские власти утверждают, что ущерб от этой схемы для страны составил 10 миллиардов евро.
Как пишет Bloomberg, правление банка впервые узнало о схеме Cum-Ex и высказало заинтересованность в ней еще в 2006 году, а пользовалось ей до 2012-го, когда в Германии изменилось налоговое законодательство. Олеариусу и Варбургу уже пришлось покинуть руководящие позиции из-за скандала.
Однако топ-менеджеры отрицают участие в мошенничестве. Так, Варбург заявил, что никогда не намеревался проводить незаконные сделки с акциями, дезинформировать налоговые органы Германии или требовать необоснованных налоговых возвратов. Приговор в связи с мошенническими сделками, с которыми связывают M.M. Warburg & Co., ожидается в конце марта — начале апреля 2020 года.