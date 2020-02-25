Чиновница предупредила о рисках забеременеть в бассейне

Индонезийскую чиновницу призвали уйти в отставку из-за заявления, что женщины могут забеременеть, если будут плавать в одном бассейне с мужчинами. Об этом сообщает The Independent.

Ситти Хикмаватти (Sitti Hikmawatty) из Комиссии по защите детей (Child Protection Commission) считает, что у некоторых мужчин «особенно сильное семя», способное сохранить активность в воде. Таким образом существует риск оплодотворения.

Чиновница также выразила мнение, что никто не знает наверняка, как мужчины отреагируют на женщин в бассейне. «Мужчины могут возбудиться в бассейне. В результате произойдет эякуляция, которая вызовет беременность», — передает ее слова СМИ.

Позже чиновница Хикмаватти объяснила, что выраженное мнение — ее личная позиция, а не позиция комиссии, в которой она работает.

Глава Ассоциация докторов Индонезии (Indonesian Doctors Association) Назар (Nazar) отреагировала на слова чиновницы. Она подчеркнула, что женщинам «нереально» забеременеть в бассейне, поскольку в воде содержится хлор и другие химикаты. Сперматозоиды гибнут под их воздействием.

Ранее в феврале заявление еще одного чиновника из Индонезии вызвало общественные дискуссии. Министр здравоохранения Индонезии Тереван Агус Путрано связал отсутствие зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в стране с силой молитв. По состоянию на 19 февраля Индонезия не сообщила ни об одном случае заражения коронавирусом на своей территории. Это вызвало некоторые подозрения, поскольку страны, граничащие с Индонезией, докладывали о многочисленных случаях инфицирования.

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