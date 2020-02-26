В России захотели уничтожать весь изъятый алкоголь

Госдума до конца года может принять законопроект, который предусматривает уничтожение уничтожение изъятого или конфискованного алкоголя. Об этом со ссылкой на источники в нижней палате парламента пишут «Известия».

Документ сделает законным уничтожение алкоголя, который был изъят при проверках таможенников, МВД и региональных властей. Сейчас разрешено уничтожать только контрафактный алкоголь, меру предлагается расширить на все незаконное спиртное.

Как заявил первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, если не определить судьбу изъятого алкоголя, то он может стать предметом спекуляций и незаконной торговли.

Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в свою очередь заявил изданию, что обнаруженный в ходе проверок контрафакт затем возвращается в торговый оборот, а рынок незаконной продукции около 60-70 процентов.

11 февраля законопроект об уничтожении изъятого алкоголя был зарегистрирован, а на следующий день принят на рассмотрение профильным комитетом законодательного органа. Совет Госдумы включил его в примерную программу работы на март этого года.

В феврале президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что доля нелегального алкоголя в России составляет порядка трети. При этом «в худшие моменты» доля такой продукции могла достигать и 55 процентов. По словам Косарева, потребление алкогольных напитков в стране уменьшается, а объем легально продаваемого алкоголя растет.

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