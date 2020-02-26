Найдена самая большая квартира Москвы — это жилье в элитном комплексе The Residences Mandarin Oriental на Софийской набережной. Его площадь достигает 490 квадратных метров. Информация о стоимости лота не раскрывается. Об этом сообщается в пресс-релизе портала Urbanus.ru, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

На втором месте расположилась восьмикомнатная квартира площадью 335 квадратных метров. Согласно официальным данным застройщика, она расположена на 39-м этаже небоскреба Capital Tower, ее стоимость достигает 164 миллиона рублей. На третьей строчке — лот в 306 «квадратов» в ЖК «Вишневый сад». Квартира в столичном районе Раменки обойдется новому владельцу в 181 миллион рублей.

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Аналитики портала сообщили и о просторной недвижимости в других категориях. Так, самой большой виллой в Москве признали лот с шестью спальнями и шестью санузлами. Ее площадь составила 702 квадратных метра. Она располагается в жилом комплексе «Берег столицы» в черте охраняемой природной территории Серебряного Бора. Среди ипотечных лотов первенство по габаритам принадлежит квартире в ЖК Ordynka — 295 «квадратов». Эта квартира продается за 350 миллионов рублей.

Большинство сделок с лотами, чья площадь превышает 150 квадратных метров, было заключено в Пресненском районе и Хамовниках. За пределами центра наибольшее количество крупногабаритных лотов сосредоточено в новостройках района Раменки. В целом на долю ЦАО и ЗАО приходится 84 процента спроса в рамках данной категории.

Год назад самой большой квартирой столицы был признан пентхаус в одном из небоскребов делового центра «Москва-Сити». Помимо жилой зоны, в нем предусмотрен полностью изолированный блок для бизнеса — с офисными помещениями для сотрудников и переговорными комнатами. Общая площадь апартаментов, занимающих последние этажи высотного здания — 2,1 тысячи квадратных метров.

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