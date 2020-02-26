Россиянам объяснили оплату работы в день голосования по Конституции

В Федерации независимых профсоюзов объяснили, как россиянам будут оплачивать работу в день, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом рассказал глава организации Михаил Шмаков, сообщает Life.

По его словам, работники на окладе, которых в стране официально 80 процентов среди трудоустроенных, получат полную зарплату за месяц, несмотря на то, что 22 апреля будет для них выходным. Шмаков отметил, что у работающих сдельно таких условий не будет.

«Понятно, что за этот день [они] ничего не получат. Сдельные работники, что они делали, за то и получают», — пояснил собеседник издания.

Ранее 26 февраля президент Владимир Путин одобрил среду, 22 апреля 2020 года, как дату проведения голосования. Логику выбора именно этого дня сенатор Андрей Клишас объяснял тем, что он будет после православной Пасхи и перед мусульманским Рамаданом.

15 января во время послания Федеральному собранию Путин объявил о планах изменить Основной закон. По мнению журналистов и политологов, это позволит президенту остаться у власти после 2024 года, а также усилит все властные институты страны.

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