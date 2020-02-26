Россиянам раскрыли идеальную начинку для блинов

Идеальная начинка для блинов должна меньше способствовать набору веса, поскольку масленичное угощение само по себе калорийно. Отвечающие этим критериям продукты россиянам назвали профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов и доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия, передает РИА Новости.

«Блины редко едят в чистом виде, нужно помнить, что у нас любят на калорийный блин положить что-то еще. Если это какой-то разовый эпизод, то пожалуйста», — отметил Буеверов. По его словам, чтобы избежать набора веса, в качестве начинки лучше использовать нежирную красную рыбу и нежирные сорта мяса.

Чедия добавила, что блинами с маслом лучше не злоупотреблять, поскольку оно повышает их калорийность. Она отметила, что для начинки хорошо подойдут ягоды. По словам Чедии, несмотря на калорийность блины не могут считаться ни вредными, ни полезными, но нужно знать меру.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич предостерег россиян от блинов, приготовленных с большим количеством масла. Он порекомендовал при выпекании блинов использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла. Также депутат советует выбирать для блинов более полезную начинку.

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