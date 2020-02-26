Российские таксисты лишились заработка из-за прогресса

Российские таксисты лишились двух третей заработка из-за прогресса и развития агрегаторов, позволяющих вызывать автомобиль с водителем через приложение для смартфона, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.

По подсчетам авторов, благодаря агрегаторам число пользователей такси в Москве с 2012 года выросло в шесть раз — с 335 тысяч до двух миллионов человек. В настоящее время каждый пользователь в среднем заказывает такси десять раз в месяц против шести раз в 2012-м. При этом доходы водителей за этот же период снизились в три раза.

Материалы по теме Капля за каплей Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние

Общий объем московского рынка в 2019 году достиг 157,3 миллиарда рублей и 324 миллионов совершенных поездок. В 2011-15 годах ежегодные темпы роста равнялись 61 проценту, в 2016-19 годах — 14 процентам. Вместе с тем, средний чек за последние шесть лет снизился с 627 до 484 рублей.

Без агрегаторов нынешний размер столичного рынка равнялся бы только 36,2 миллиарда рублей, количество поездок не превышало бы 72 миллионов, а средний чек составлял бы 620 рублей, отмечают авторы. При этом вместе с повышением доступности страдает качество — москвичи стали чаще жаловаться на различные нарушения и опасное вождение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!