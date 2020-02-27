«Старты Мечты» прошли в Подмосковье

Соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья «Старты мечты» состоялись в подмосковном Красногорске, сообщил министр физкультуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 27 февраля.

По его словам, в мероприятии приняли учатие около 50 ребят с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушением зрения и слуха.

«Проигравших сегодня не будет», — отметил министр.

Проект «Старты мечты Подмосковья» реализуется при поддержке губернатора Андрея Воробьева, и является частью благотворительной программы «Лыжи Мечты» по созданию инклюзивной среды для занятий спортом. Подмосковье — первый регион, подписавший соглашение о комплексном сотрудничестве с «Лыжами Мечты», говорится на сайте областного правительства.

В рамках соревнований также состоялись показательные выступления участников программы «Лыжи мечты. Серебряный возраст».