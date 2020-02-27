X Ambassadors выступят в Москве

Американская рок-группа X Ambassadors выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Первый весомый толчок к мировой славе американский квартет X Ambassadors получил благодаря тому, что песню Unconsolable услышал по радио фронтмен Imagine Dragons Дэн Рэйнольдс. Уже спустя год коллективы отправились в совместное турне и возникшую симпатию легко понять при первых же звуках музыки X Ambassadors — полноправных младших братьев Imagine Dragons», — отмечают организаторы.

Мероприятие пройдет в концертном зале «Известия-Hall» 20 марта. Билеты на него можно приобрести на сайте ponominalu.ru.

Группа X Ambassadors была основана в 2009 году. В дискографии коллектива три студийных альбома.

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