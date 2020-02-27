«Самый удачливый человек из ныне живущих» десять раз избежал смерти

Житель английского города Плимут, графство Девоншир, был назван британскими СМИ «самым удачливым человеком из ныне живущих» после того, как десять раз избежал смерти. Об этом сообщает издание Daily Star.

37-летний Уэс Грант (Wes Grant) с детства попадал в экстремальные ситуации, которые могли стоить ему жизни. В детстве в ЮАР он ехал на велосипеде, перелетел через руль и вылетел на автомобильную дорогу. Когда Гранту было 16 лет, в детском лагере он попал в пожар и так сильно обжег ноги, что ему пришлось заново учиться ходить.

В 17 лет он получил серьезный ожог лица из-за загоревшегося дезодоранта. Затем Грант научился трюку с выдуванием огня изо рта, чтобы зарабатывать себе на жизнь, но ошибка и плохое топливо привели к новым ожогам.

Однажды Грант проходил мимо подозрительно выглядевшей машины, и угонщик ранил его шестигранным ключом. Юноша получил ранение в лопатку, его легкие чудом не были задеты. Как-то раз в него стреляли преступники.

В 2006 году Грант уехал из ЮАР, чтобы стать королевским морским пехотинцем. Его дважды отправили в Афганистан, в провинцию Гильменд, где он попадал под обстрелы талибов.

Во время службы в королевской морской пехоте Грант перенес сердечный приступ и лишился зрения на восемь или девять часов. Оказалось, что у него был тромб, который прошел через сердце и поднялся в шею. Ограничение протока крови вызвало ухудшение зрения. Врачи прооперировали его. Они оценивали шанс выживания пациента в 50 процентов.

В последний год карьеры морского пехотинца Грант работал инструктором на аэродроме. Он совершил около 260 прыжков с парашютом, и однажды его парашют не раскрылся.

В 2013 году он покинул военную службу и занялся защитой судов и грузов от пиратов. Мужчину несколько раз ранили, но он выжил.

Затем Уэс переквалифицировался в сотрудника личной охраны и стал охранником знаменитостей, высокопоставленных персон и даже членов королевской семьи. Он занимается бодибилдингом и носит титул чемпиона страны и мира.

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