Младенческая смертность снизилась в Подмосковье

Младенческая смертность в Подмосковье в 2019 году снизилась на пять процентов по сравнению с прошлым годом, сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева. Ее цитирует РИАМО.

По ее словам, в регионе развита сеть перинатальных центров, оснащенных современным медоборудованием, в которых трудятся специалисты экстра-класса. Все это, по ее словам, позволяет выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела — от 490 граммов.

Лазарева подчеркнула, что показатели младенческой смертности в Подмосковье почти на 20 процентов ниже, чем по России.

Она также напомнила, что по инициативе губернатора Андрея Воробьева в области был запущен проект, благодаря которому мамы могут оформить все необходимые документы на детей прямо в роддоме.

«Кроме того, в роддоме при рождении малыша родителей ждет подарок: набор на первый год жизни ребенка или денежная выплата в размере 20 тысяч рублей. Подмосковье стало первым регионом в России, где введена подобная мера поддержки», — заключила она.