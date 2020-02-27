Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год составила 845 миллиардов рублей

Сбербанк опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2019 года. Согласно данным отчетности, чистая прибыль группы с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 845 миллиардов рублей (рост на 1,6 процента в годовом выражении). Чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности составила 914,8 миллиарда рублей (рост на 10,1 процента).

Прибыль на обыкновенную акцию с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 38,55 рубля, увеличившись на 1 процент. Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 41,80 рубля, увеличившись на 9,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистые процентные доходы увеличились на 1,4 процента до 1 415,5 миллиарда рублей по сравнению с 2018 годом. Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,6 процента до 497,9 миллиарда рублей по сравнению с 2018 годом.

Количество активных клиентов - физических лиц выросло на 3 миллиона за год, превысив 96 миллионов человек.

По итогам четвертого квартала 2019 года чистая прибыль группы составила 212 миллиардов рублей, увеличившись на 20,3 процента по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, прибыль на одну акцию составила 9,9 рубля.

Чистые процентные доходы увеличились на 4,6 процента до 371 миллиарда рублей по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 23,6 процента до 148,3 миллиарда рублей по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

