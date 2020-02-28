Начался фестиваль Alfa Future People: Snow Edition на «Розе Хутор»

На курорте «Роза Хутор» стартовал первый день фестиваля Alfa Future People: Snow Edition, который пройдет с 28 февраля по 1 марта. Анонс опубликован на сайте мероприятия.

На главном зимнем фестивале современной музыки выступит американский дуэт сестер Юсуф Krewella, дрезденский музыкальный продюсер и диджей Eskei83, Derrick May, известный саундтреком к видеоигре Midnight Club: Street Racing, а также Vion Conger, Карина Истомина, Bobina, Mona L. К ним присоединятся Fonarev, Feel, Proxy, Lady Walks, Sofia Rodina и Sergey Sanchez. Свое участие на AFP Snow Edition ранее подтвердили Julia Govor, дабстеп-команда из России Teddy Killerz, продюсер и музыкант Samir Kuliev и хаус-диджей List.

Как отмечают организаторы, на AFP: Snow Edition музыка будет играть сразу на нескольких сценах. Для любителей более размеренного отдыха днем в ресторане «Берлога» будет работать лаунж-зона с диджей-сетами.

Мероприятие пройдет с 28 февраля по 1 марта. Попасть на дневную программу фестиваля можно будет по электронным пропускам на подъемники, а для входа на главную сцену и Techno Stage необходимо приобрести билеты на сайте Alfa Future People. Там же можно купить пакетные предложения, включающие билеты на фестиваль и проживание на курорте.

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