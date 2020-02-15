Фестиваль Alfa Future People сменит площадку

Фестиваль современной музыки Alfa Future People, проводящийся при поддержке Альфа-банка в этом году сменит площадку. Мероприятие пройдет неподалеку от поселка Ильиногорск на западе Нижегородской области, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается в сообщении, новое место проведения фестиваля находится рядом с транспортной развязкой и более удобными подъездами. Кроме того, неподалеку расположена остановка электричек и скоростных поездов, следующих по маршруту Москва — Нижний Новгород.

Площадка находится на удалении от населенных пунктов и с трех сторон окружена лесом. Ее площадь составит 230 гектар, что более чем в два раза больше, чем площадь прошлого места. Кемпинги будут больше и удобнее, также увеличится парковочная зона. Кроме того, на площадке есть готовая дренажная система.

В 2020 году Alfa Future People пройдет с 7 по 9 августа. Ежегодно на нескольких фестивальных сценах играют сеты более 100 диджеев. В разные годы на AFP выступали такие звезды, как AVICII, Skrillex, Steve Aoki, Tiesto, Alesso, KSHMR, Yellow Claw, Ben Klock, Underworld, Moodymann, Afrojack, Jungle, Miss Kittin, Armin Van Buuren и другие. Первая партия ваучеров на AFP 2020 была раскуплена менее чем за двое суток.

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