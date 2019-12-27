Названы хэдлайнеры фестиваля Alfa Future People Snow Edition

Хэдлайнерами фестиваля Alfa Future People Snow Edition станут один из основателей группы The Prodigy Лирой Торнхилл и британский рэпер Ocean Wisdom. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Также в лайн-апе заявлены исполнители Julia Govor, Teddy Killerz, Volac, Samir Kuliev и List. Позже будут объявлены остальные участники мероприятия.

Зимний фестиваль современной музыки пройдет на четырех площадках в Сочи с 28 февраля по 1 марта. Мероприятие состоится на «Розе Хутор», билеты можно приобрести на сайте фестиваля.

В августе в Нижегородской области прошел летний музыкальный фестиваль Alfa Future People.

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