Трансактивистка и сценаристка Netflix совершила самоубийство в 28 лет

Латиноамериканская сценаристка, трансженщина и ЛГБТ-активистка Камила Мария Консепсьон скончалась в результате самоубийства. Об этом сообщает Variety.

Сценаристке было 28 лет. Подробности ее смерти пока не раскрываются.

🎥 Фото опубликовано @camilamariaconcepcion

Консепсьон работала над двумя сериалами Netflix — Gentefied и «Рассвет». Отмечается, что она неоднократно публично выступала и боролась за права трансперсон. Создательница Gentefied Линда Иветт Чавес назвала Консепсьон «огнем, который пытался светить во тьме этого мира».

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