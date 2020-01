Гитарист российской метал-группы Below The Sun совершил самоубийство

Фото: страница «BELOW THE SUN» во «ВКонтакте»

Гитарист Егор Михайлов, участник российской метал-группы Below The Sun, скончался. Об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

Церемония прощания с артистом состоялась 8 января в Красноярске. Михайлову было 29 лет.

Как пишет Telegram-канал «Борус» со ссылкой на друзей Михайлова, музыкант покончил с собой на репетиционной точке. Он не оставил предсмертных записок. Родственники погибшего заявили, что это была его вторая попытка суицида.

Отмечается, что перед смертью гитариста группа собиралась в тур по Европе.

Коллектив Below The Sun появился в Красноярске в 2012 году. В их дискографии два студийных альбома, выпущенных на шведском лейбле Temple of Torturous Records. Последняя пластинка, Alien World, вышла в 2017 году. Группа вела активную деятельность, в мае 2019 года завершив третий тур по России.