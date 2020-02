Группа OneRepublic выступит в России

Американская поп-рок-группа OneRepublic выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Коллектив приедет в Россию в рамках европейского тура. В Санкт-Петербурге выступление пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» 19 ноября. Московский концерт состоится 20 ноября на «ВТБ Арене». Билеты на мероприятия поступят в продажу с 6 марта, приобрести их можно будет на сайте tci.ru.

OneRepublic была основана в 2002 году. В дискографии группы четыре студийных альбома. Последняя пластинка Oh My My вышла в 2016-м. В 2020 году коллектив планирует выпустить пятый альбом под названием Human.

