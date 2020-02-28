В поступке принца Гарри усмотрели старые королевские повадки

В поступке герцога Сассекского Гарри усмотрели старые королевские повадки: возвращаясь в Лондон с конференции в Эдинбурге поездом, он выкупил все места первого класса. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что принц и его телохранители заняли весь вагон в составе Лондонской Северо-Восточной железной дороги. В Букингемском дворце отказались от комментариев по поводу его выбора.

Издание отмечает, что указанное поведение принца контрастирует с привычками других членов королевской семьи. Так, например, ранее в феврале герцоги Кембриджские нанесли визит в английский город Лафборо, разместившись в поезде вместе с другими пассажирами. Неоднократно аналогичным образом поступали принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла.

В декабре 2019 года хозяин канадского ресторана Deep Cove Chalet Пьер Коффель отказался принимать в заведении принца Гарри и Меган Маркл. Он объяснил свой отказ тем, что ресторан не сможет обеспечить безопасность на высшем уровне для гостей с таким статусом.

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