«Сибантрацит» стал партнером программы «Учитель для России»

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова и фонд «Новый учитель» подписали соглашение о совместной̆ реализации программы «Учитель для России» в Новосибирской̆ области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе группы.

«Учитель для России» — федеральный образовательный проект по привлечению в регионы лучших выпускников ВУЗов. Впервые основной̆ объем финансирования программы в отдельном регионе берет на себя частная компания. «Сибантрацит» обеспечит 53 процента бюджета программы, благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» — 24 процента, министерство образования Новосибирской области — 23 процента.

В 2020 году объем финансирования со стороны «Сибантрацита» составит 14,7 миллиона рублей, в течение 5 лет группа «Сибантрацит» планирует направить на эти цели свыше 145 миллионов рублей. Средства пойдут на покрытие административных расходов, связанных с запуском программы, включая отбор, переезд учителей̆ в регион, выплату дополнительных стипендий педагогам.

Уже 1 сентября 2020 года 30 учителей̆ — участников программы приступят к работе в десяти школах Новосибирской̆ области. В течение 5 лет в регион приедет 130 учителей̆.

«Группа "Сибантрацит" системно поддерживает образовательные проекты на территории Новосибирской̆ области, — отметил владелец группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. — Мы являемся индустриальным партнером регионального центра поддержки талантливых детей "Альтаир", сотрудничаем с ведущими ВУЗами. Программа "Учитель для России" позволит повысить качество образования и внедрить инновационные методики преподавания в школах региона».

«Программа впервые выходит за рамки ЦФО — в Сибирь, где нехватка кадров чувствуется острее. Мы уверены, что поддержка губернатора Новосибирской̆ области, бизнеса, наличие сильных ВУЗов, а также проверенные разработки и методики программы "Учитель для России" позволят уже в этом году привлечь молодых учителей̆ в небольшие школы», — подчеркнула президент благотворительного фонда «Новый учитель» Алена Маркович.

Программу «Учитель для России» с 2015 года реализует фонд «Новый учитель» при стратегическом партнерстве со Сбербанком, благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Институтом образования НИУ ВШЭ. В 2019/2020 учебном году программа работает в 78 школах шести регионов.